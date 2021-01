2020 was jaar van thuis uit eten: we maakten zelf sushi, aten meer oesters en zetten sloten vol koffie

Koken & etenVeel Nederlanders begonnen afgelopen met online boodschappen bestellen. Doordat we afgelopen jaar niet uit eten konden en zoveel mogelijk thuis moesten blijven ontdekten we thuis ook uit eten kunnen. Uit de jaarlijkse analyse van online supermarkt Picnic blijkt dat we in 2020 aanzienlijk meer luxe vlees en vis aten dan voorheen.

Op basis van de bestellingen van meer dan 500.000 klanten is een overzicht gemaakt van de meest bestelde producten in Nederland in 2020. Picnic onderzocht welke boodschappen het meest populair waren. Jumbo meldde eveneens een run op online shoppen en draaide een topjaar.

Meer vis- en vleesproducten

Volgens medeoprichter van Picnic, Michiepl Muller komt dit door de coronacrisis. ,,Door de sluiting van restaurants kunnen mensen niet meer uit eten. Daarom gaan mensen thuis luxer eten", legt hij uit. Het aantal bestelde ossenhazen steeg met 700 procent. Muller vertelt dat de afzet van biefstuk en ribeye ook flink zijn gestegen: ,,Bij ribeye zagen we een stijging van 463 procent.” Dit zag ook de branchevereniging van slagers afgelopen periode.

Ook exclusievere visproducten werden meer verkocht. ,,Op speciale dagen zagen we dat verse oesters goed verkocht werden", aldus Muller. Oesters werden in 2020 143 procent meer verkocht dan in 2019. Ook gingen producten om zelf sushi te maken veel over de digitale toonbank. Deze producten werden 95 procent meer verkocht.

Bakproducten

Naast de vlees- en visproducten waren de Nespresso-producten afgelopen jaar ook in trek. ,,Er werd bijna 300 procent meer koffie gedronken”, zegt Muller. ,,Normaal gesproken liepen mensen op hun werk naar het koffiezetapparaat. Nu ging dat natuurlijk vanuit huis.” Halfvolle houdbare melk en koffiemelk haalden zelfs de top 50 van bestverkochte producten. De houdbare melk haalde de 7de plek (was 11ee) en de koffiemelk de 27de (was 38de).

Nederlanders kookten en bakten wat af, als je naar de bestelcijfers kijkt. ,,Quichedeeg werd twee keer zoveel als in 2019 verkocht en bladerdeeg anderhalf keer zoveel", vertelt de medeoprichter van Picnic.

Grotere winkelmandjes

In tegenstelling tot andere bedrijven had Picnic een goed jaar. ,,Er kwamen steeds meer mensen die zich aanmeldden voor onze online boodschappenservice. Daarnaast werden de winkelmandjes van de vaste klanten steeds groter en bestelden zij vaker”, zegt Muller. ,,In maart werd het zelfs even te veel voor ons.” Van dat euvel hadden ook Jumbo en Albert Heijn last. De drie grote online supermarkten konden de drukte rond kerst amper aan.



Er werd een nieuw distributiecentrum geopend in Apeldoorn en er werden meer dan 1000 nieuwe werknemers aangenomen. ,,Als klap op de vuurpijl is onze omzet verdubbeld.”

Bekijk hier de video's over Koken & Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.