300 wijnen en een klassieke Franse menukaart: een beetje gek zijn ze wel bij wijnbar Fou

Noem het maar hardop een trend: de opkomst van wijnbar/wijnwinkels op verrassende plekken in de stad. Met – zonder volledig te zijn - namen als Fou (in West), Fok (in Delfshaven), Harries Wine & Deli (in Centrum), Walsjérôt (Blijdorp), Louise’s Bar à Vins (Scheepvaartkwartier) en Zino (het Oude Noorden).



En sommeliers als Yoshiko Takayama van Amarone, Danny Gonzalez van Fitzgerald, Chantal de Raaf van HMB en Ingrid Buikema van Zeezout zijn allang niet meer deftige obers die met uitgestreken gezicht hun kennis botvieren op gasten, maar gewoon leuke mensen die veel van wijn en wijn/spijs weten.



Sigurd Snoeys werd nog ‘deftig’ opgeleid in sterrenrestaurants als Zwethheul (twee sterren) en Parkheuvel in de tijd van Cees Helder, het eerste restaurant van Nederland dat drie Michelinsterren kreeg.