5 tips om Anti-Dieetdag door te komen

Anti-Dieetdag werd in de jaren 90 in Groot-Brittannië in het leven geroepen om de gevaren van te strikte diëten onder de aandacht te brengen. ,,Streng en afvallen gaan niet samen. Als je jezelf te veel beperkingen oplegt, hou je het niet vol en komen de kilo’s er na verloop van tijd toch gewoon weer aan”, aldus diëtiste Iris Maring en coach Anne-Sophie Grisar van Weight Watchers.

Volgens Maring en Grisar is een gezonde balans het sleutelwoord. ,,Een gezonde balans die makkelijk in te passen is in je leven en waarbij er geen ‘verboden’ voeding bestaat. Dan is het eigenlijk elke dag een beetje Anti-Dieetdag. Vandaag is het uitgelezen moment om eens op een andere manier naar afvallen te kijken.”

Zij geven 5 tips voor een geslaagde Anti-Dieetdag:

1. Plan je quilty pleasures

,,Het is handig om momenten waarop je mag zondigen, slim in te plannen. Zo kun je het beste genieten van je quilty pleasures bij bijzondere gelegenheden. Op die manier kan je zonder schuldgevoel smullen van een lekker stuk taart op een verjaardag."

2. Bewust winkelen

,,Het is handig om altijd van tevoren een boodschappenlijstje te maken. Als je gaat winkelen zonder een lijstje én met een lege maag, neem je ongemerkt vaak meer mee dan dat je van plan was. Vergeet natuurlijk niet producten in de kar te leggen voor jouw gepland momentje van zonde.”

3. Eet mindful

,,Neem voldoende tijd om te eten en ga ergens rustig zitten zonder afleidingen. Eet niet te snel, want de verzadiging komt pas na 20 minuten. Geniet vooral van de eerste hap. Neem de structuur, smaak en geur waar en kauw minstens 30 keer. Uit onderzoek blijkt dat de eerste happen het lekkerst zijn én je een tevreden gevoel geven."

4. Voorkom het jojo-effect

,,Het volgen van een streng dieet is niet vol te houden op de lange termijn. Op de korte termijn zal je afslanken, maar de periode daarna - wanneer je weer ‘gewoon’ gaat eten, meestal zoals voorheen - kan je opnieuw aankomen. Dit wordt ook wel het jojo-effect genoemd. Probeer het jojo-effect te voorkomen door jezelf af en toe jouw guilty pleasure te gunnen. Want wat niet mag, is hetgeen je juist wil. Als je het gaat uitstellen, dan wordt het verlangen alleen maar groter en raak je gefrustreerd. Gun jezelf daarom regelmatig iets lekkers zodat je kan genieten zonder schuldgevoelens. Wij raden altijd aan om elke week te proberen om in 80 procent van de gevallen voor gezonde voedingsmiddelen te kiezen, zoals volkoren producten, vis en groenten en fruit. De andere 20 procent kun je dan gerust genieten van een glas wijn of een stuk pizza.”