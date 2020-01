Aannemer uit Nijmegen sloopt legendarische New Kids-friettent

Met tal van zoemende filmcamera’s werd het historische moment vanochtend vastgelegd. Melissa van Hintum, eigenares van de beroemde New Kids-snackbar ‘t Pleintje in Den Dungen, duwde met een grijper het dak van haar eigen snackbar stuk. Bam, jonguh! Daarna nemen de Nijmeegse professionals het over.



Het is niet zomaar de eerste de beste snackbar die werd gesloopt. Het gebouw werd bekend door de Nederlandse tv-serie New Kids. In de serie stonden jongeren uit het Noord-Brabantse Maaskantje centraal. Tussen 2007 en 2009 verschenen drie seizoenen van de serie, die een cultstatus kreeg. De snackbar had een belangrijke rol in de serie, waarin opvallend veel werd gevloekt en geschreeuwd. Op de laatste dag dat de snackbar open was, op 19 januari, kwamen veel fans nog een keer voor een laatste frietje.

Volledig scherm Slopers ontmantelen de bekende snackbar 't Pleintje in het Brabantse Maaskantje. De friettent is bekend geworden door de films en serie New Kids © Rob Engelaar

‘Bekendste bouwwerk dat we hebben gesloopt’

Aannemer André Weijers uit Nijmegen staat te stralen. ,,Het is wel het bekendste bouwwerk dat we hebben gesloopt", zegt hij. Het slopen moet met beleid gebeuren. Want binnen stond de peperdure bakoven nog. De oven waarin de friet, de kipknotsen en de Jos Brinkies (grote frikandel met satésaus) werden bereid. De oven wordt gerenoveerd en wordt weer gebruikt in de nieuwe zaak. Om de oven uit de zaak te krijgen moet eerst de gevel worden gesloopt.

Golfballen vervoeren met de graafmachine

Laat dat maar over aan machinist Jacco van den Brink. Als hobby doet hij mee aan precisiewedstrijden met graafmachines. ,,Dan moet je een golfbal oppakken met de machine en die in een bak doen. Als je dat balletje laat vallen krijg je strafpunten.” Van den Brink behaalde de derde plaats van Nederland en sloopt hapje voor hapje ‘s lands bekendste frietkot.

Wereldberoemd door de jongens van New Kids

,,Wel een beetje een dubbel gevoel vandaag”, zegt de eigenares van de snackbar, die werd bezocht door mensen uit het hele land. ,,Er komt nu een einde aan bijna 35 jaar snackbar, die ‘wereldberoemd’ werd door de jongens van New Kids en de films New Kids Nitro en New Kids Turbo. Maar we pakken meteen door. Want op deze plek staat over een paar maanden een splinternieuwe snackbar. Veel luxer en groter, met zitplaatsen.”

Volledig scherm Eigenaresse Melissa van Hintum toen haar snackbar nog op volle toeren draaide © Marc Bolsius