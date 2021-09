Aardbeiensiroop? Dit zijn de lekkerste uit de supermarkt

Chips, bier en vlees: aan deze tien producten gaven we vorig jaar het meeste geld uit

10 september De Schijf van Vijf is heilig als het gaat om gezonde voeding. Maar de producten waaraan we het meeste geld uitgaven het afgelopen jaar, staan daar zeker niet allemaal in. De supermarkten maakten een lijst van de tien dranken, snacks en voedingsmiddelen waaraan Nederlandse consumenten het meeste geld kwijt waren.