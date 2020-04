Achter jouw netje sinaasappelen in de supermarkt schuilt een wereld vol uitbuiting

De uitzending van Keuringsdienst van Waarde van vanavond is het laatste deel van een tweeluik over de groente- en fruitteelt en de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in die sectoren. Naar aanleiding van de vorige aflevering kwam de belangenorganisatie van de supermarktbranche (CBL) al met een statement. Uit de aflevering van vanavond blijkt dat ook sinaasappels niet uitbuitingsvrij zijn. Eind vorig jaar wijdden de makers van het programma al een aflevering aan de maffia-achtige praktijken in de Italiaanse tomatenteelt.

Certificaten

Op het eerste gezicht lijkt alles eerlijk te verlopen. Zo claimt sinaasappelhandelaar Giuseppe Pugliese dat zijn sinaasappels ‘maffiavrij’ worden geplukt. ,,Ik betaal mijn werknemers gebaseerd op de vastgestelde tarieven van de vakbonden’’, stelt Pugliese. De handelaar beweert geen onderscheid te maken in afkomst van de plukkers. Het vakbondstarief voor de plukkers is volgens Pugliese rond de 42 euro en dit wordt geregeld door een coöperatie.

Quote Je kunt het vergelij­ken met ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’ Jos Hendriks, vakbondsbestuurder FNV Volgens Pugliese gaat bij hem alles dus ‘volgens de regels’. Maar hoe kun je aan groente en fruit zien dat er geen arbeiders worden uitgeperst? Volgens een Nederlandse groente- en fruitimporteur sturen de leveranciers zogenaamde kwaliteitscertificaten. ,,Met dit certificaat geven ze aan dat ze daarmee de rechten niet schenden.’’

Ook supermarkten verwijzen snel naar certificaten, is te zien in de aflevering. Maar of dat ook echt genoeg is, vraagt ook FNV-vakbondsbestuurder Jos Hendriks zich af. ,,Veel van die certificaten worden door branches zelf ontwikkeld.’’ Volgens Hendriks is dit dus geen garantie dat het altijd goed gaat. Hij vergelijkt dit met ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’. ,,Je kunt je niet verschuilen achter certificaten.’’

Volgens inspecteur Raquel Cuesta voor het ‘certificaat arbeidsomstandigheden’ worden supermarkten jaarlijks één keer gecontroleerd. ,,We checken onder andere het salaris en de gewerkte uren.’’ Pugliese stelt dat zowel zijn bedrijf als de coöperatie gecertificeerd is. ,,Daarin staat alles wat gerespecteerd moet worden.’’ Volgens coöperatielid Giuseppe is de vraag die gesteld moet worden aan de supermarkten: wie bepaalt de prijs die wordt betaald aan de producent?

Openheid

In eerste instantie legde het CBL de verantwoordelijkheid bij de Nederlandse en Italiaanse overheid. ,,We zien niet echt een toegevoegde waarde om onze reactie in beeld te brengen’’, stelde het CBL. Tot nu toe gaf de brancheorganisatie dan ook geen openheid over hoe het ervoor staat met de maatregelen in de supermarkten om de huidige arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Volledig scherm De Keuringsdienst gaat in gesprek met het CBL. © KRO-NCRV Inmiddels laat Jennifer Muller namens het CBL weten juist ‘erg bereid te zijn om te praten’ over arbeidsomstandigheden. Volgens haar mogen prijsafspraken die gemaakt worden tussen ketenpartijen nooit een excuus zijn voor arbeidsmisstanden. ,,Er moet dus op vertrouwd kunnen worden dat alles gebeurt binnen de kaders van de wet.’’ Maar of dat dus ook echt zo is, trekken de makers van het programma sterk in twijfel.

Sinaasappels

Wanneer de Italiaanse coöperatie wordt geconfronteerd met het feit dat haar werknemers flink onderbetaald worden, reageert lid Giuseppe verbaasd. ,,Ik kan me absoluut niet voorstellen dat zoiets gebeurt’’, zegt hij. Volgens Pugliese zijn deze mensen die uitgebuit worden geen werknemers van het bedrijf. ,,Dat is niet mogelijk.’’

Spanje

Volledig scherm Tomaten zijn niet de enige producten waarin uitbuiting plaatsvindt. © Shutterstock Volgens Hendriks vindt dit soort misstanden niet alleen plaats in Zuid-Italië. ,,Ik denk dat dit voorkomt in heel Zuid-Europa.’’ De tomaat is dus slechts het topje van de ijsberg. Journalist Joanna Morena laat zien hoe het er in de Spaanse regio Almería aan toegaat, waar miljoenen kilo’s groenten en fruit worden gekweekt.



Een van de werkers daar zegt zo’n 35 euro te verdienen voor een werkdag van acht uur. ,,Soms geven ze 3,50 euro per uur, soms 4 euro.’’ Het minimale legale uurloon in de regio is volgens Morena 7,28 euro. Morena stelt dat deze bedrijven ook een certificaat hebben tegen deze omstandigheden.

Tijdens een controle moeten de werknemers naar buiten, en mensen die ‘loyaal zijn’ aan het bedrijf worden hiervoor in de plaats gezet. ,,Ze behandelen ons als dieren, als slaven’’, stelt een van de medewerkers. ,,Ze beledigen ons en zeggen in ons gezicht dat ze ons niet mogen vanwege onze kleur.’’ Het is dus duidelijk dat de werknemers van verschillende bedrijven in de Spaanse regio respectloos worden behandeld.

Veel informatie blijft achter gesloten deuren, maar het moge duidelijk zijn dat producenten de druk vanuit de supermarktketen voelen. ,,Hij kan gedwongen worden om tegen negatieve marge te leveren’’, zegt supermarktdeskundige Koen de Jong. ,,Dan kijkt hij naar mogelijkheden om de kosten te verlagen. Iedereen in de keten voelt de druk.’’ En dat leidt volgens De Jong tot problemen rond voedselveiligheid en exploitatie vanuit werknemers.