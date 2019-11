AH haalt vlees uit de winkels vanwege salmonella

Ober blundert op rekening: ‘Voor het gezin met het afschrik­wek­ken­de kind’

7 november Een jonge moeder is niet te spreken over een weinig subtiele opmerking die ze terugvond op de rekening na een bezoek aan haar favoriete café in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. De boodschap op de kassabon was allerminst complimenteus.