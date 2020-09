AH wil wachttijden voorkomen en verdubbelt capaciteit online boodschappen

De vraag naar thuisbezorgde boodschappen stijgt zo hard, dat marktleider Albert Heijn in nog geen jaar tijd de capaciteit heeft verdubbeld. ,,Zo willen we voorkomen dat mensen opnieuw in een online wachtrij komen te staan.’’

Albert Heijn noemt zijn distributiecentra waar de online bestelde boodschappen in de blauwe kratjes worden gedaan Home Shop Centers (HSC). In Bleiswijk is vandaag het zevende HSC geopend. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. ,,Nee, Bleiswijk stond voor 2021 op de rol. Net als ons HSC in het Gelderse Oosterhout dat eerder dit jaar open is gegaan. Maar door corona is het een ander verhaal geworden. Het aantal online bestellingen is in een jaar tijd met 50 procent toegenomen. We hebben alles op alles gezet om deze twee gebouwen een jaar eerder in gebruik te kunnen nemen’’, zegt Albert Heijn-ceo Marit van Egmond.

Toch heeft Albert Heijn moeite om van de onlineverkoop een winstgevend proces te maken. Directeur e-commerce Philip Padberg erkent: ,,Het blijft een financiële uitdaging. Er zijn veel kosten gemoeid met onlinedistributiecentra. Maar met de huidige groei in het achterhoofd ziet de lange termijn er positief uit.” Met zeven hsc’s heeft Albert Heijn nu meer distributiecentra gericht op onlinebestellingen dan voor de bevoorrading van fysieke winkels. Daar heeft de super er verspreid over Nederland zes van.

Nieuwe bezorgservice

Tegelijkertijd lanceert Albert Heijn woensdag de nieuwe bezorgservice Albert Heijn Compact. Deze besteldienst richt zich op kleinere bestellingen voor kleinere huishoudens, en start in eerste instantie alleen in Haarlem. Boodschappen worden vanaf 35 euro (normaal is het 50 euro) thuisbezorgd en het assortiment is een vierde van het normale aanbod. Klanten moeten een aparte app voor AH Compact-bestellingen downloaden. Of het bezorggebied van AH Compact snel wordt uitgebreid, kan Padberg nog niet zeggen. ,,We kijken hoe het loopt. Als er veel vraag naar is, dan zullen we deze service ook buiten Haarlem aanbieden.’’

Het HSC in Bleiswijk biedt werk aan duizend mensen en kan per week 40.000 bestellingen verwerken. Ceo Van Egmond meldt dat het een pittige uitdaging is om voldoende medewerkers te vinden. ,,We hebben momenteel 1800 vacatures uitstaan, niet alleen voor de HSC's hoor. Maar daar zit wel veel druk om voldoende mensen te vinden, we werken nu voornamelijk met uitzendkrachten.’’

Volledig scherm Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn. © ANP

Volledig scherm In de blauwe kratjes worden de boodschappen verzameld voor de thuisbezorging. © ANP