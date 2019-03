Albert Heijn doet test met plasticvrije groenten en fruit

De proef, die een maand duurt, loopt in de vestiging op het Genderenplein in Amsterdam waar honderd ongekoelde producten te koop zijn. AH wilt het verpakkingsmateriaal in de winkels terugdringen met 25 procent in 2025. Juist plastic is veel klanten een doorn in het oog, aldus AH.



Alle supermarkten zijn bezig de plasticberg te verkleinen. In totaal moet hij 20 procent lager, zo maakte de branche vorige maand via het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel weten. Ook moeten de verpakkingen in supermarkten vanaf 2025 voor 95 procent recyclebaar zijn.



Laseren

Jumbo begon vorige zomer met een andere manier om plastic verpakkingen terug te dringen: etiketten worden met een laser op producten van de versafdeling, zoals gember, courgette en flespompoen, gebrand. Dit gaat volgens Jumbo niet ten koste van de smaak, geur of de houdbaarheid van groente.



Plus is gestopt met het gebruik van de zwarte kunststof verpakkingen voor aardappelen, groente, fruit en vleeswaren. Het plastic wegwerpservies is in het barbecueseizoen vorig jaar vervangen door herbruikbare varianten.

Plastic is niet alleen verspilling, meldt AH. Verpakkingen zorgen ervoor dat producten langer houdbaar blijven, waardoor de winkels en de klanten hun komkommers of appels niet onnodig hoeven weggooien, wat ook milieuwinst is omdat de groenten en fruit dan niet voor niets zijn geproduceerd.

Frambozen

Er is al veel aangepast, aldus AH. Zo hebben bakjes zacht fruit zoals bessen en frambozen nu een dun laagje plastic dat het doosje afdekt en is de hoeveelheid verpakkingsmateriaal van bijvoorbeeld wasverzachter gehalveerd. De topvrouw van AH, Marit van Egmond, laat weten dat 150 winkels ook gebruik maken van dry misting: verneveling waardoor groenten langer houdbaar blijven wanneer er geen plastic omheen zit.



Her en der zijn er initiatieven om verpakkingen helemaal uit te bannen. Zo is de 20-jarige studente Romee Hoeksma begonnen met haar bedrijf Loose, dat verpakkingsvrij voedsel verkoopt. Het kan veel extremer. Zo deed het Britse dorp Penzance vorig jaar plastic in de ban. Na te hebben afgerekend met rietjes, wegwerpbekers en verpakkingen geldt het dorp nu als eerste plasticvrije stad in Groot-Brittannië.