Albert Heijn haalt kaas met ‘poepbacteriën’ uit de winkel

Dit ingrediënt is volgens Rudolph echt nodig voor de lekkerste erwtensoep

Buiten wordt het kouder en donkerder. Hoe fijn is het om dan na een koude dag de keuken in te duiken? Het hoeft dan allemaal niet zo ingewikkeld. Rudolph van Veen leert ons in zijn nieuwe tv-programma op 24Kitchen een aantal makkelijke winterklassiekers te maken. Deze keer: winterse erwtensoep met geroosterd roggebrood en honingspek.

29 december