Albert Heijn introduceert eerste vegan koelschap

7-jarige Brendan wint 'limonade­oor­log' voor ziek vriendinne­tje

11:04 Brendan Mulvaney uit Ballston Spa in de Amerikaanse staat New York is een ondernemend ventje. De 7-jarige runt een limonadekraampje vanaf het terras van zijn ouderlijk huis. Niet om zijn spaarvarken te spekken, maar om de 12-jarige Maddy Moore te helpen die aan een zeldzame botziekte lijdt. Nobel, alleen dacht een inspecteur van Volksgezondheid daar anders over.