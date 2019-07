Albert Heijn test bezorgrobot in Eindhoven

De bezorgrobot rijdt tot 26 juli, zo meldt de woordvoerder van AH. De robot komt in actie tussen 10 en 16 uur. ,,Bezoekers van de campus kunnen via een app hun bestelling doen bij de AH to go die daar gevestigd is. Medewerkers plaatsen de bestelling in de robot die vervolgens naar de locatie rijdt waar de klant zich bevindt.” De klant haalt de boodschappen zelf uit de robot.



De bezorgrobot is ontwikkeld door het bedrijf TeleRetail. Hij maakt gebruik van een virtuele plattegrond om zijn weg te vinden en is voorzien van sensoren om ervoor te zorgen dat hij nergens tegenaan rijdt. ,,Het is echt een test”, zegt de woordvoerder. ,,Dus we gaan nadien bezien of hij in het straatbeeld te zien zal zijn.”