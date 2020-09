Albert Heijn waarschuwt voor salmonella in kaasblokjes

Maaltijdbe­zor­gers van Deliveroo houden ogen open voor vermiste kinderen

1 september Bezorgers van Deliveroo gaan, in samenwerking met Amber Alert en de politie, uitkijken naar vermiste kinderen. De maaltijdkoeriers krijgen in hun zogenoemde Rider-app de meldingen van Amber Alert en de Vermist Kind Alerts van de politie. De landelijke campagne Ride to Find trapt vandaag af.