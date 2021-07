Allemaal aan de rivierkreeft in de strijd tegen invasieve exoten: ‘Ideaal hapje van de barbecue’

Duizenden rivier­kreef­ten uit stadsvij­ver gevist voor enkele reis restaurant: ‘Je kunt er bijna prijsvis­sen’

12 juli EDE - Er gaat één en ander schuil in de onderwaterwereld van de Edese Proosdijvijver. Vis zit er, plantjes. En duizenden (!) Amerikaanse rivierkreeften. Die konden hun lol de afgelopen jaren niet op, maar nu is het gedaan. Ze worden gevangen, een enkele reis naar de keuken van restaurants volgt. Maar the last lobster, die pak je dus nooit. ,,Die illusie hebben we niet.”