Allemaal in de rij voor tompouce van de bakker: ‘Dit is wel echt het toppunt qua drukte’

Ze is een van de tientallen klanten die Bakker Koos Holtkamp uit Maassluis eerder vandaag moest teleurstellen. De tompoucen waren op bij de populaire bakker in het stadje onder de rook van Rotterdam. ,,Zo vervelend voor die mensen. Ik kan geen ijzer met handen breken, he. We staan ze met z’n twintigen te maken. Je kunt gewoon niet meer”, zegt hij tegen RTV Rijnmond. Al vroeg in de ochtend was hij door zijn voorraad heen.

Drive thru en dozen vol

Holtkamp was niet de enige. Her en der in Nederland stonden mensen sinds de vroege ochtend in de rij voor de plaatselijke bakker. Honderden auto's passeerden vandaag de tompouce drive thru van meesterbakker Voskamp in Spijkenisse. ,,Iedereen in Spijkenisse wil een tompouce.’’ En op de eerste dag dat Heel Holland Bakt-winnares Anna Yilmaz haar nieuwe zaak in Amersfoort opende, stond er vanochtend een 100 meter lange rij voor Anna’s Smaakatelier. De wachttijd liep er op tot drie kwartier, maar de wachtenden hadden het er voor over. ,,Ik neem ze ook mee voor bekenden, die waarderen een echt goede tompouce.”

Volledig scherm Bij de drive-in in Andel werden ongeveer 600 tompoucen opgehaald tijdens Koningsdag, Daantje Hol (8) uit Andel hielp mee met het uitdelen ervan. © Roel van der Aa

Bij Maison Pierre aan de Leusderweg in Amersfoort liep de wachttijd snel op. Daar moesten klanten ongeveer een half uur geduld hebben eer er besteld kon worden. Het mocht de pret niet drukken. ,,Het is heel gezellig, voordat je het weet ben je aan de beurt.” Ook voor een oranje tompouce van de banketbakker waar voormalig koningin Juliana vaste klant was, hadden mensen veel over. Bij bakker Hendricksen in Baarn stond vanochtend al een rij met tientallen klanten.

Volledig scherm Een lange rij voor Maison Pierre aan de Leusderweg in Amersfoort. © AD

In de winkel van Echte Bakkers NijkampStapels in Holten stonden vandaag dozen vol met oranje tompouces en overal oranjegekleurde lekkernijen te wachten op de hongerige mensen buiten. Renske Nijkamp en de andere medewerkers hadden de hele nacht doorgewerkt voor dit moment. ,,Mensen willen voor bij de koffie een tompouce hebben. Dit is wel echt het toppunt qua drukte ja’’, zegt ze.

Drukker dan vorig jaar

Volgens Nijkamp is het dit jaar nog drukker dan vorig jaar. ,,Vorig jaar kon er natuurlijk ook niks, toen was het ook druk. Maar op de een of andere manier leeft het dit jaar meer. Mensen kunnen toch niks, dus gaan ze maar tompouces eten, denk ik.’’ Hoeveel er in totaal worden verkocht, is moeilijk te zeggen, volgens Nijkamp. ,,Maar ik denk dat we sowieso half Holten wel voorzien van tompouces.’’



Ook Hema liet weten hoge verkoopcijfers te verwachten. De winkelketen scoort dit jaar waarschijnlijk een record met een miljoen tompouces die over de toonbank gaan. Ongekend, noemt de woordvoerder het. ,,We hebben ook dit jaar ingezet op vooraf bestellen, zodat we beter weten hoeveel we er moeten maken. Dat doen we met een Koningsdagspel met virtual reality op je telefoon. De bakkers gaan de hele dag en nacht door om alle tompoucefans blij te maken.”

Quote Mensen kunnen toch niks, dus gaan ze maar tompouces eten Renske Nijkamp, banketbakker.

Het is logisch dat we massaal aan het lekkers gaan, vindt bakker Chris Vreugdenhil uit Maasdijk: de vrijmarkten, rommelmarkten en andere Koningsdagactiviteiten zijn afgelast. ,,Mensen besloten vorig jaar er thuis maar iets feestelijks van te maken. Niet alleen op Koningsdag, maar ook al eerder. Die trend zet dit jaar door. Vandaar dat we tien dagen voor Koningsdag met de verkoop van oranje gebak zijn begonnen. Het zorgt voor een recordomzet”, vertelde hij vorige week aan deze site.

