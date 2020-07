Alles weten over tomaten? Je kunt erover leren terwijl ze op je bord liggen

Bij De Balie in Amsterdam kun je deze zomer leren over het eten dat op je bord ligt. Het restaurant presenteert een vierdelig culinair programma, Food for Thought. Onderzoeksjournalisten en chef-koks werken samen om belangstellenden een compleet beeld te geven van het eten op hun bord. De eerste avond op 23 juli gaat over duurzaam rundvlees, de drie donderdagen erna komt de tomaat aan bod.

Het idee ontstond toen chef-kok Marc Raven en programmamaker en hobby-kok Merlijn Geurts zich afvroegen of zij hun eten nog lekkerder en duurzamer konden maken. Deze simpele vraag leidde tot een reeks moeilijke antwoorden. Om het complexe verhaal te vertellen geven experts antwoord op vragen als ‘wat voor impact heeft dit gerecht op het milieu?’ De kenners gaan door middel van lezingen informatie verstrekken over het eten dat op je bord ligt. Programmamaker Luuk Ex: ,,Onze chef-kok vroeg zich af ‘hoe kan het beter’ en nu leren we tegelijkertijd onze gasten hoe ze zelf verantwoordelijker bij de supermarkt kunnen kiezen.”

De gastsprekers zijn onder andere Pauline van der Geest van Milieu Centraal, Annemieke Hendriks, auteur van De tomaat en de bizarre wereld van vers voedsel, culinair journalist Petra Possel en journalist Teun van der Keuken. Je leert alles over de tomaat. Van ‘is het nu fruit of een groente?’ tot ‘komen de tomaten uit de supermarkt van Nederlandse of Chinese bodem?’. Kaarten voor dit programma kun je bestellen via deze pagina.

De consument kiest steeds vaker voor biologisch en duurzaam. In het volgende filmpje leer je hoe en waarom: