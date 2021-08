Als je in dit restaurant eet, dan kun je maar beter de afspraak bij de tandarts annuleren de volgende dag

De vorige twee keren dat we het pand aan een jachthaven van het Braassemermeer bezochten, waren we de enige gasten. In een nogal gedateerd interieur aten we er twee keer redelijk goed. Sinds een jaar is de exploitatie overgenomen door Ingrid en Peter van der Klauw, lezen we op de website van de jachthaven.



Zij hebben circa 25 jaar lang het restaurant De Jonge Geleerde Man in Bennebroek gehad en daarna in Lisse Het Lisser Spijshuis. Ze scoorden met beide zaken een Bib Gourmand van Michelin. Zo ver zijn ze in Oude Wetering natuurlijk nog niet.