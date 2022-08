Als kind geen chips maar snoeptomaatjes krijgt van ouders, kan de dag van uitvinder Jos ‘niet meer stuk’

Koken & EtenAls kind was hij bepaald niet van plan om in de voetsporen van zijn vader en grootvader te treden. Dat veranderde pas na de uitvinding van het snoeptomaatje. Een kleine twintig jaar na de presentatie van de ‘Tommie’ en met een pensioen dat steeds dichterbij komt, blikt Jos van Mil terug op een inmiddels al behoorlijk lang leven in de tuinbouw.