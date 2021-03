Altijd moeten eten om scherp te zijn is onzin: 'Studenten doen alsof ze naar Noordpool gaan'

Collega Sander Kersten onderzocht de effecten en de resultaten deelden ze onlangs bij De Nieuws BV. ,,Ik kreeg trek en voelde na een paar dagen, als ik op de fiets wilde doortrappen, dat mijn reserves wegvielen. Ik kreeg het kouder, ervoer meer stress en sliep minder goed. Maar dat was overkomelijk. Ik was ook goed aanspreekbaar, kon grapjes maken, heb gewerkt en was na een paar dagen scherp bij een afspraak.”



De conclusie: je blijft ook scherp als je een paar uur niets hebt gegeten. Die kraak in je maag gaat gewoon weer weg en is slechts een signaal dat je maag leeg is, aldus Camps. ,,Niet een teken dat je op een punt van omvallen staat.”