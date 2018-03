Altijd zomer bij restaurant Grano in Plasmolen

Mijn pizza oogt als een goede. Hij is rijkelijk bedekt met verschillende paddenstoelen waarbij ik het eekhoortjesbrood zie en ruik. De zachte dungesneden ringen van de rode ui zijn gelijkmatig verdeeld en de rucola erover is vers.



De paddenstoelen in een dunne saus geven een rijke smaak en in de verte proef ik iets citrus. Niet zout, niet vet, maar gewoon een goede smaak door goed beleg. De bodem is mooi dun en de rand heeft grote luchtbellen. De Italianen weten nog steeds niet of dat nu goed is of juist niet en ik ook niet. De bodem is door de saus in het midden wel doorweekt. Dat is jammer en eet ook nogal onhandig.



Mijn gast eet polpette, oftewel Italiaanse gehaktballen in tomatensaus. De pasta is op Hollandse wijze gaar gekookt en wel iets voorbij al dente, maar wellicht is dat een tegmoetkoming aan de wens van de gasten hier. De gehaktballen zijn wat vast en groot en ook de saus mist een diepere laag. Een aardig bord spaghetti, maar voor 15 euro kan je d'r wel iets meer van maken.