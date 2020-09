Amper nog gepelde garnalen te koop: zo pel je ze zelf

Koken & etenHet kan tegenwoordig een hele klus zijn om gepelde garnalen te vinden in de winkel. Vanwege de coronacrisis zijn er veel minder pellers, waardoor het aanbod is geslonken tot ongeveer een derde van normaal.

Vind je geen gepelde garnalen meer in de supermarkt? Ook dat is een gevolg van de coronapandemie. Garnalen worden vooral gepeld in Marokko, maar daar draaien de pelfabrieken nog niet eens op halve kracht. De pellers moeten nu afstand houden waardoor er minder tegelijk aan het werk kunnen zijn. ,,De pelcapaciteit in Marokko is het probleempunt", zegt Agnes Leewis, directeur van het Nederlands Visbureau.

Een deel van de gevangen garnalen gaat eerst naar Marokko, waar ze worden gepeld, aldus Jan Buisseret, commercieel business manager van de Vlaamse Visveiling. De situatie is in België hetzelfde als in Nederland. Ook die garnalen reizen naar Marokko en terug. ,,Door de pandemie is in Marokko de noodtoestand uitgeroepen, waardoor de capaciteit van de pelstations op een laag pitje staat. Normaal werken daar duizenden vrouwen in één station om garnalen te pellen. Uit angst voor corona werken ze met veel minder en zijn sommige stations zelfs gesloten.”

De tekst gaat verder onder de video...

Als je toch gepelde garnalen vindt, dan ben je duurder uit dan normaal, aldus Buisseret. De situatie blijft zeker nog enkele weken hetzelfde. ,,De noodtoestand geldt tot 10 september. Daarna is het koffiedik kijken of de Marokkaanse overheid de maatregelen versoepelt. Als dat gebeurt, zullen er snel weer meer gepelde garnalen op de markt komen.”

Hoe ga je zelf te werk?

Voorlopig zullen we het dus nog even moeten doen met de ongepelde garnalen die je in de supermarkt of bij een vishandel vindt. Je bent misschien even bezig met dat pellen, maar het karweitje is allesbehalve moeilijk. En - we spreken uit ervaring - achteraf smaken ze des te beter. Buisseret: ,,Neem een garnaal vast, druk het kopje en het middenlijfje in en geef er een kleine, korte draai aan. Zo raakt het kopje los van het pantser. De pel die loskomt, kan je weggooien. Geef dan een klein duwtje op het achterste van de garnaal zodat het lichaampje eruit komt.”

Het is een gevoel, legt deze amateur-peller uit in onderstaande video...

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer video's over Koken & Eten...

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.