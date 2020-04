André Rieu ontpopt zich tot bakfanaat tijdens coronacrisis: ‘Niet allemaal zelf opeten’

Dat onthult hij tegenover BuzzE. ,,Gelukkig hoeven we het niet allemaal zelf op te eten, mijn zoon Pierre woont in de buurt en haalt mijn baksels op om met zijn gezin mee te kunnen genieten’’, aldus Rieu. ,,Dat ik mijn kleinkinderen nu niet kan bezoeken, is voor mij het zwaarst aan deze crisis.’’



De artiest en zijn vrouw voelen zich in elk geval fit. ,,Marjorie en ik zijn gezond en doen er alles aan om dat ook te blijven. We wandelen af en toe met de hondjes, zitten bij mooi weer in de tuin, lezen, schrijven, bedenken nieuwe programma’s en plannen volgende tours. Eigenlijk werken we gewoon door, alleen kan ik niet op tour. We vergaderen via Skype en ik train in mijn fitnessruimte met mijn trainer via Facetime.”