Angst voor corona houdt mensen weg bij voedselbank: ‘De blik wordt leger, doodser’

Fruit en groenten: bij deze supermark­ten ben je het goedkoopst uit

29 september Lidl is veel goedkoper dan de andere supermarkten als het gaat om groente en fruit. Aldi is ook goedkoper dan gemiddeld, net als Vomar en een deel van de Hoogvliet-winkels, Dirk en Plus. Dat blijkt uit een prijspeiling die de Consumentenbond heeft gedaan bij 16 ketens.