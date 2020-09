Antwerpenaar fietst perfecte Duvel-glas bij elkaar en wordt beloond door brouwerij met bak van zijn lievelingsdrank

Bavo Deneckere uit Antwerpen is een fervent fietser en legde op 19 september maar liefst 277 kilometer af. Van Mechelen door en rond Brussel, langs Waterloo en Halle richting Dendermonde. Niets bijzonder zou u denken, ware het niet dat Bavo zijn fietstocht de (quasi) perfecte weergave is van een Duvel-glas. Zijn favoriete dorstlesser na een helse fietstocht.

277,5 kilometer, 11 uur, 49 minuten en 23 seconden en 8.563 calorieën. Dat had IT’er Bavo Deneckere uit Antwerpen nodig om op de populaire sportapp Strava zijn perfecte Duvel-glas bij elkaar te fietsen. Een opmerkelijke prestatie want het Duvel-glas is in de perfectie afgebeeld. Zelfs de kenmerkende schuimlaag vergat hij niet.

Tweede keer goede keer

Toch bleek zijn voornemen geen sinecure te zijn en vergde het heel wat voorbereidingen om zijn parcours uit te stippelen. Een week eerder ondernam Bavo al een poging, maar die mislukte. “In de helft van het parcours zat ik al door mijn volledige voorraad reservebanden, ik had enorme pech toen. Bij de tweede poging heb ik mijn route war bijgeschaafd om de slechte stukken wegdek eruit te krijgen. De week nadien ondernam ik een tweede poging en toen liep alles perfect. Meer nog, ik ben geen enkele keer lek gereden toen.”

Quote Enkele dagen na mijn rit stond Duvel aan mijn huisdeur met een bak Duvel, 6 glazen, koerstrui­tje, bidon én een petje. Mission accomplis­hed Bavo

Bavo in zijn gloednieuwe koersoutfit

Duvel is één van de eerste speciaalbieren die Bavo leerde kennen. “En ik was direct fan en ben dat steeds gebleven. Duvel heeft ook een heel herkenbaar glas en logo, dus dit leek me zeker haalbaar om een mooie en herkenbare tekening van te fietsen.” Bij het uitstippelen van zijn route koos Bavo voor een stratenpatroon waar de straten erg dicht op elkaar liggen om op die manier zoveel mogelijk details in de afbeelding te krijgen. Denk maar aan de typerende schuimkraag van een Duvel. “In een gebied met weinig straten zou dat onmogelijk zijn.

Bak Duvel én petje

Op sociale media wordt zijn prestatie druk besproken en gedeeld. En ook brouwerij Duvel Moortgat is Bavo’s prestatie niet ontgaan. Zij trakteerde hem op een bak Duvel, een outfit en nog enkele leuke gadgets. “Ik had al lachend tegen enkele fietsvrienden gezegd dat ik hoopte dat Duvel dit zou oppikken en me een petje of zo zou geven. Enkele dagen na mijn rit stond Duvel aan mijn huisdeur met een bak Duvel, 6 glazen, koerstruitje, bidon én een petje. Mission accomplished”, lacht Bavo.

En of dit nu smaakt naar meer? “Zeker, net als Duvel”, lacht Bavo. “Ik heb me al wel voorgenomen enkel te gaan voor kwaliteit, als er een idee is dat origineel genoeg is, waag ik het. Ik hoop dat ik met mijn Duvel tekening de lat niet te hoog heb gelegd voor mezelf.”

Bavo kreeg bezoek van Duvel en kreeg voor zijn rit een bak, zes Duvel-glazen, een pet en een koersoutfit