Arnhemse tv-kok Estée Strooker: Laten we trots zijn op onze bal gehakt

We eten zwezerik, een orgaan van een kalf, met groene asperges en aardappelpuree. ,,Zwezerik is het lievelingskostje van mijn moeder en eigenlijk van onze hele familie. We eten het echt ieder jaar met kerst. Zwezerik is de groeiklier van een kalf en dat klinkt wellicht wat onsmakelijk, maar als je het goed klaar maakt en krokant bakt, is het zo ontzettend lekker. Helemaal met de laatste asperges van het land.’’



Een geitenbout komt op tafel, met tuinboontjes en kamillebloemen. In Nederland eten we massaal geitenkaas, maar voor de geitenbokken halen we onze neus op. Estée heeft in haar restaurant geregeld geit op het menu staan. ,,Dat stop ik dan in een verrassingsmenu, dus dan zien mensen het pas als het voor hun neus staat. Dan eten ze het met smaak op. Het is ook maf, want als ik met de restjes de volgende dag 'pulled goat' maak voor op een broodje in de eetwinkel, vliegt het de zaak uit. Het maakt niet uit, als we ook maar geit eten.’’ Duurzaam koken, zo min mogelijk afval produceren en het hele dier gebruiken. Het is voor Strooker een missie geworden.