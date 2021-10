Arturo Dalhuisen chef-kok van Parc Broekhuizen in Leersum: ‘Ik krijg echt mijn eigen signature’

Chef-kok Arturo Dalhuisen stond tot 2019 aan het hoofd van restaurantkeuken The White Room van het Amsterdamse Krasnapolsky. Dalhuisen kwam daarvoor van driesterrenrestaurant De Leest van Jacob Jan Boerma. Hij was daar drie jaar souschef. Hij won in 2010 het NK Jonge Koks tot 25 jaar.



Dalhuisen werd mede bekend door de documentaireserie De Nieuwe Garde over chef-koks. De druk om te slagen is groot en het werk laat weinig ruimte voor relaties. In De Nieuwe Garde kwam de passie voor het koken en de kookkunsten van de chef-koks aan bod, maar liet ook de offers zien die koks zoals Dalhuisen geven.



Jacob Jan Boerma sloot in 2019 de deuren van het restaurant De Leest in Vaassen. The White Room in Amsterdam staat onder zijn leiding en hij heeft ook een culinaire adviesrol bij Voltaire in Parc Broekhuizen. Dat houdt hij ook na het aantreden van Dalhuisen in januari 2022. ,,Natuurlijk fantastisch om verder met hem samen te kunnen werken, maar ik vind het ook leuk dat ik mijn eigen stempel op de gerechten mag gaan drukken. Ik krijg er echt mijn eigen signature’’, aldus Dalhuisen.