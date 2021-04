Aspergesteker heet straks geen Iwan of Jakub meer, maar Sparter (en dat is een robot)

Bij het bedrijf Cerescon in Heeze werd gisteravond de champagne ontkurkt. De ontwikkelaar van oogstmachines verkocht de vierde Sparter, een aspergerobot die volgens Thérèse van Vinken, mede-eigenaar van Cerescon, ervoor zorgt dat de asperges niet alleen secuurder maar ook sneller kan oogsten. ,,De Sparter kan tussen de vijftien en twintig aspergestekers vervangen. Zeker in coronatijd is het voor telers lastig om aan personeel uit Oost-Europa te komen. Vorig jaar is in Duitsland, de grootste aspergeproducent van Europa, 19 procent van de aspergevelden niet geoogst omdat er niet genoeg mensen waren om ze uit de grond te halen. Daar heb je met onze machine geen last van.’’