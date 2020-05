Bakfenomeen Rudolph van Veen bakt nu gezonder op tv: ‘Je kunt bloem vervangen door havermeel’

Koken & etenMeer dan duizend baksels heeft chefkok Rudolph van Veen in het verleden gepresenteerd in zijn programma Rudolph's Bakery . Na een hiaat van vijf jaar is hij terug met een nieuwe dagelijkse reeks op 24 Kitchen.

,,Ik ben veranderd, maar de wereld is ook veranderd", stelt Van Veen, vrolijk als altijd. ,,Gezondheid en vitaliteit zijn een grotere rol gaan spelen in ons leven en dus ook in ons bakgedrag. Vroeger kookten we meer eenheidsworst, nu houden we veel meer rekening met zaken als glutenallergie of lactose-intolerantie." Zo geeft de kok vaker alternatieven voor mensen met zo'n voedselbeperking. ,,Je kan bijvoorbeeld bloem meestal eenvoudig vervangen door havermeel. Het is natuurlijk voor ieder mens gezonder om niet overal massaal suiker overheen te gooien maar ook eens op zoek te gaan naar alternatieven.”

Bovendien is het menu dat Van Veen de kijkers voorschotelt veel diverser geworden. ,,Het waren in het verleden toch vooral taartjes", lacht hij. ,,Nu richten we ons ook op zelfgebakken brood, of pretzels, worstenbroodjes en croissants."

De kok had vorige week net een item met alfajores opgenomen toen koningin Máxima het recept van haar moeder deelde ter gelegenheid van haar verjaardag. ,,Het leuke van 24Kitchen is dat we ook veel kijkers over de grens hebben", stelt Van Veen. ,,We worden ook bekeken in de Balkanlanden, Turkije en Portugal. Dus daar probeer ik wat meer rekening mee te houden.”

Meel

De tv-kok merkt dat de coronacrisis een positief effect heeft op het bakgedrag. ,,Veel mensen hebben tijd over en gaan zich eens verdiepen in leuke dingen die ze thuis kunnen doen", bevestigt hij. ,,Je merkte in de eerste weken van de isolatieperiode ook dat de bloem veel uitverkocht was in de supermarkten."

Voor het opnemen van zijn programma waren de coronabeperkingen overigens wel een nadeel. ,,We moeten bij het koken ook de hele tijd anderhalve meter afstand houden en we wassen onze handen meer dan voorheen. Maar dat staat het plezier natuurlijk niet in de weg.”



De nieuwe afleveringen zijn elke werkdag om 15.00 uur te zien op 24Kitchen.