Barman gaat het podium op met jouw ongemakkelijke verhalen

Je bent barman én comedian, wat heeft je voorkeur? ,,Al 25 jaar sta ik achter de bar, daar is alles begonnen. Ik zit ook in de jury voor verschillende NK bartending wedstrijden. Ik wilde al heel lang iets doen met comedy en een aantal jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Eerlijk gezegd sta ik wel liever op het podium dan achter de bar. Barman ben ik nog steeds, daar zal ik ook niet mee stoppen. Uiteindelijk is mijn basis als cabaretier ook aan de bar gelegd.”

Komt daar ook de basis voor de nieuwe voorstelling vandaan?

,,Het hoofdthema is horeca, dat zeker. Het gaat naast mijn eigen ervaringen ook over stereotypes en vooroordelen. Die zijn er genoeg. Over een barman wordt altijd gedacht dat hij te veel feest, veel aandacht van vrouwen krijgt en geen tijd heeft voor een relatie. Daar ga ik ook op in. In 25 jaar maak je genoeg ongemakkelijke dingen mee om grappen over te maken.”