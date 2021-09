Beste chef ter wereld komt koken in Rotterdam: ‘Gasten hebben gespaard om erbij te kunnen zijn’

Koken & eten Gefrituur­de kip KFC niet meer in de prullenbak, maar naar daklozen

7 september KFC gaat voedselverspilling tegen door kip die niet is opgegeten in de restaurants voortaan te doneren aan het Leger des Heils. Op dit moment doen 28 vestigingen mee, vertelt Sophie Swagemakers, bij de keten verantwoordelijk voor fooddonatie. ‘Het is veilig en nog goed te eten.’