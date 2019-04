Bezoekers scoren gratis hamburgers bij McDonald's met slim foefje

De jongens plaatsten via een bestelzuil een ongebruikelijke bestelling: tien hamburgers zonder vlees én eentje met. Op de hamburgers zonder vlees krijgen ze korting. Die korting is echter hoger dan het oorspronkelijke aankoopbedrag van de burger. Daardoor hoeven ze uiteindelijk niets te betalen voor die ene hamburger met vlees. Onduidelijk is of ze de broodjes die alleen belegd zijn met saus en augurk daadwerkelijk opeten.



De video is in de hele wereld gretig bekeken: in twee dagen tijd 1,6 miljoen keer. De reacties zijn wisselend: sommige mensen willen het zelf gaan proberen. Anderen willen op deze manier de honger in de wereld oplossen. Uiteraard zijn er ook negatieve reacties in de sfeer van ‘leuk hoor, maar dan moet je wel McDonald's eten’.



McDonald's Nederland laat weten dat de truc in ons land niet lukt. ,,We hebben andere bestelzuilen”, aldus woordvoerder Eunice Koekkoek.