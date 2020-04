Bierexpert: 'Ons land was een pilswoestijn, nu een jungle met speciaalbiertjes

We schrijven medio jaren 80. Ergens diep in de Achterhoek nipt Alain Schepers aan zijn eerste biertje. Hij is een jaar of 13. Daarvoor had hij al eens ‘sneeuwwitje’ gehad, een zelfbereide mix van bier en 7UP, destijds een populair alternatief voor jongeren die nog niet aan een echt biertje toe waren. ,,Nu zitten we heel erg op ‘geen 18 geen alcohol’. Dat is alleen maar goed. In mijn jeugd werd bier drinken bijna aangemoedigd, alcoholvrij bier was er nauwelijks. Dat kunnen we ons nu echt niet meer voorstellen.’’