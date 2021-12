Bierjenever uit Delft moet de wereld gaan veroveren, maar sla 'm niet in één keer achterover

,,Er zijn genoeg voorbeelden van op whisky- of wijnvaten gerijpte jenevers, maar nog nooit gebeurde dat met bier’’, zegt Rolf Katte van De Koperen Kat. ,,Met branderij De Gekroonde Brandersketel uit Schiedam hebben we ons op een experiment gestort waarvan we geen idee hadden hoe het zou uitpakken. Als tegendraadse brouwerij zijn we gewend aan gekke probeersels. Zo hebben we ooit algenbier geïntroduceerd. Daarmee wonnen we tijdens de Altech Bierwedstrijd in Dublin uit meer dan 750 uitzendingen de Silver Award voor meest innovatieve bier ter wereld.”