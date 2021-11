Bij Noni deel je het eten, maar zoenen mag je er ook

gouden pollepelEerst was het een café met biljart, toen kwam er brasserie Nieuw Noord met het interieur in blauw gekleurd. Nu is het Noni, de omgedraaide afkorting van ‘Noord Nieuw’ om het restaurant een Aziatische look and feel te geven. In terracotta. We gingen langs voor de rubriek De Gouden Pollepel.