Bij ‘verborgen schat’ De Huismeester voel je je terecht thuis: gezellige sfeer en heerlijke tonijntartaar

Wat Eten We Vandaag: Toast met pesto, mozzarella en parmaham

9 september Waan je even in Italië met deze toast belegd met pesto, mozzarella en parmaham. Een zomerse lunch met de smaken van Italië. In nog geen 5 minuten staat deze heerlijke toast op tafel. Gebruik glutenvrij brood voor een glutenvrije lunch.