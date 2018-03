Bijna over de datum? Deze supermarkt kookt er voor je neus een verse maaltijd van

Een oudere man kuiert doelgericht richting het vak met de maaltijden van Bats. Hij steekt even zijn hand op naar de kok in de keuken en buigt zich dan over het aanbod. Hij kiest voor de aardappelschotel met gehakt en groenten. Even in de magnetron en de verse warme maaltijd staat weer op tafel.



,,Voor zeker 3 ton aan euro's gooiden we in de afvalcontainer ieder jaar’’, vertelt bedrijfsleider Erwin Arentsen. ,,Een zak chips of een pak rijst is niet bedorven als de datum voorbij is, maar we mogen het niet meer verkopen.’’ Nu gaan van deze droge producten veel kratten naar de voedselbank, maar de verse spullen als vlees en groenten en fruit belandden voorheen in de afvalcontainer. Nu dus niet meer, althans in deze supermarkt.



Het heet in de supermarktbranche derving. Oftewel, producten waar je niets aan verdient omdat het of gestolen is of weggegooid moet worden. In de praktijk komt het erop neer dat 2 procent van alle spullen in de supermarkt zo verloren gaat, wat neerkomt op een miljard euro per jaar, aldus een onderzoek van de Wageningen Universiteit in 2015. Waarschijnlijk gaat dat om een gemiddelde van 3 procent op verse producten als groenten, fruit en brood en 1 procent op droge kruidenierswaren.