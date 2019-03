Bistro De Cactus in Doetinchem blijft gewoon hartverwarmend

Nog twee tafels vrij deze vrijdagavond. De eerste is voor mensen die net iets eerder binnenstappen dan wij en de laatste is gereserveerd voor ons. Na ons komen nog zeker twee stellen en een gezin, maar die gaan zonder eten van de De Cactus weg. Nog even en er staat een rij voor dit zaakje in de Grutstraat.



De Cactus is geen stijlvol restaurant. Sterker nog, het is een ratjetoe aan spullen, variërend van rommel van zolder en uit de schuur tot eenvoudige horeca-inrichting. Vooral de bar, inclusief overkapping met dakpannen en skilatten, is er een in de categorie ‘redelijk uit de tijd’.



Achter mij aan de muur hangt een paardenhoofdstel en aan de muur een zeis en dorsvlegel, zo’n houten landbouwwerktuig om graankorrels uit de aren te slaan. En ja, ook nog het noemen waard: de saloondeurtjes naar een halletje bij de toiletten. Hier hangen ze nog gewoon.