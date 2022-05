Blokker experimenteert met brood en chips dankzij samenwerking met Chinese robotsupermarkt

koken&eten Cola zit vol met suiker, maar zijn de light-varianten dan een gezondere keuze?

Van light tot zero en van ‘normale’ cola tot cola’s met smaken als vanille of cherry: de schappen in supermarkten liggen vol met allerlei soorten cola. Maar welke cola kun je het beste drinken als je wilt gaan voor de minst ongezonde optie? En maakt het nog uit of je voor Pepsi, Coca-Cola of gewoon een huismerk kiest?

