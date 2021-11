Bonnetje checken loont want supermarkten maken veel fouten: ‘Albert Heijn is slordig’

Koken & eten Geen gestuntel meer met spruitjes: steeds vaker zelf voedsel­bank­pak­ket uitzoeken

Oer-Hollandse groenten die niet iedereen klaar weet te maken en verse producten die een week in de opslag van de voedselbank staan. Door de als paddenstoelen uit de grond schietende voedselbankwinkels behoort dat langzaam maar zeker tot het verleden. Elke week simpelweg achteraan in de rij aansluiten voor een kant-en-klaar pakket is inmiddels achterhaald.

12 november