Boodschappen voor Russen heel duur geworden: zelfs weer roep om voedselbonnen

Supermark­ten willen nu zelf ook weten hoe schimmig de wereld achter de blikjes tomaten is

17 mei Supermarkten en vakbond FNV gaan samen onderzoek doen naar misstanden in de productieketen van de tomatenteelt. Het onderzoek richt zich op het zuiden van Italië, de regio waar tomaten worden geoogst die in ingeblikte vorm ook in veel Nederlandse supermarkten worden verkocht.