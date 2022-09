Borrelen: met deze trucs van tv-kok Ramon Brugman verras je je gasten

Koken & Eten Waarom de prijs van broccoli ook door het dak gaat binnenkort

Hoge benzineprijzen, stijgende energieprijzen en we betalen steeds meer voor onze boodschappen: het leven wordt steeds duurder. Ook de prijzen van broccoli gaan omhoog. Door verhoogde transportkosten en loonstijgingen gaan we dit over een tijdje terugzien in de supermarkten.

24 augustus