Borrelhap met echte pieperwijn

,,Gut’’, constateerde mevrouw Hamersma terwijl ze de kassabonnetjes van het vierde kwartaal verzamelde. ,,We zijn alweer in het zesde jaar van de kookboekwinkel aanbeland.’’ Daarmee hebben we behalve de klantenkring ook onze vriendenkring zien uitdijen. Voor we het wisten zaten we in een soort First Dates voor stellen bij iemand thuis aan tafel de liefde voor eten en drinken aan elkaar te verklaren.