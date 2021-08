Minderen met vlees: Deze worsten helpen daar een handje bij

Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen experts producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal testen worstenmaker Samuel Levie en gezondheidswetenschapper Terry Schouten de hybride worstenlijn van Stegeman.

Hoewel het overgrote deel van Nederland nog steeds vlees eet, is er ook een aanzienlijke groep die zegt te willen minderen. Dat bleek eerder uit de jaarlijkse Vegamonitor, een grootschalig onderzoek naar de vleesconsumptie van Nederlanders. Bijna 34 procent van de huishoudens had het voornemen om in 2021 minder vlees te gaan eten. Dat klinkt veelbelovend, maar in de praktijk gaan dit soort veranderingen niet zo snel, weet organisatie Natuur & Milieu.

In lijn met deze ontwikkeling liet de bekende vleesproducent Stegeman eerder dit jaar ook al een enquête uitvoeren en wat bleek? In huishoudens waarin vleeswensen variëren; waar de één bijvoorbeeld flexitariër is, terwijl de ander dagelijks een gehaktballetje eet, geeft minstens een derde aan te willen minderen met vlees. Met name jongeren van onder de 30 zijn stellig: vanwege milieu- of gezondheidsredenen willen ze minder vlees eten, aldus onderzoeksbureau PanelWizard.

Worstjes met groenten en minder vet

Om op de veranderde markt in te spelen én de impact van de vleesindustrie te beperken, bedacht Stegeman iets nieuws. De ‘kan ook anders’-reeks bestaat uit bekende Stegeman worsten - Baton, Cervelaat en Mini Baton, gemaakt van deels vlees en deels groenten én bevat minder vet. Daarin zijn ze overigens niet de eerste; vleesproducent Unox lanceerde in mei hun chipolataworstjes met deels vlees, paprika en kidneybonen.

Quote Ik heb de hybride hamburger van Robert Kranenborg ooit gegeten: de Kranenbur­ger. Die was heerlijk Samuel Levie

,,Je ziet dat mengvormen in opkomst zijn’’, zegt Terry Schouten, gezondheidswetenschapper van Gezondeten.nl. ,,Er bestaan al ontzettend veel producten waarbij wordt gespeeld met de vlees-groentenverhouding. Het is dus niet vernieuwend. Al zijn er nog weinig grote vleesproducenten die met dit soort producten komen.’’

Ervaren worstenmaker Samuel Levie is zelf een vleesliefhebber, maar noemt de ontwikkeling zeer positief: ,,Dat vleesproducenten over producten nadenken die gezonder, duurzamer en diervriendelijker zijn is een goede zaak. Máár het moet wel lekker zijn, anders wordt de vleesliefhebber echt niet enthousiast.’’

Instapmodel

Qua mengvormen is de worst van Stegeman zeker niet de lekkerste die worstenmaker Levie ooit geproefd heeft. ,,Ik heb de hybride hamburger van Robert Kranenborg ooit gegeten: de Kranenburger. Die was heerlijk. Zelf maak ik weleens steaktartaar met watermeloen en als Brandt & Levie ontwikkelden we een serie hybride hotdogs.’’

Deze variant is te vergelijken met de ‘normale’ worst van Stegeman, is zijn oordeel. ,,Niet vies. Ook niet bijzonder. Het proeft iets zurig en een beetje rokerig’’, vindt Levie. ,,Daarom denk ik dat de consument het wel kan waarderen.’’ Dat de mengvorm qua smaak weinig onderdoet voor de cervelaat van 100 procent varkensvlees, is niet zo gek. ,,De verhoudingen zijn ook wel magertjes’’, valt Schouten op.

,,Voor de productie van de worst is per honderd gram maar 15 tot 17 procent groenten gebruikt. Je verliest daarom weinig aan smaak en beleving. Het is daarmee ideaal voor mensen die willen minderen met vlees en tegelijkertijd bang zijn voor verandering. Aan de andere kant is het ook een beetje jezelf voor de gek houden, zeker als je beweegredenen zijn om minder vlees te eten.’'

Waarom wel?

Volgens Schouten is er wel een ander groot voordeel. De mengvorm bevat namelijk 30 procent minder vet dan normale vleesworsten. Bovendien bevat de worst groenten - zij het schaars - en dus vitamines. ,,Nederlanders eten structureel te weinig groenten. Slechts 16 procent komt aan zijn dagelijkse portie groenten, bleek uit de meest recente voedselconsumptiepeiling. Met deze worst kun je mensen onbewust toch iets gezonder later eten.’’

Qua andere hybride vleesproducten raadt zij FiftyFifty aan met - je raadt het al - 50 procent vlees en 50 procent groenten. ,,Met een verdeling als deze kun je als consument aanzienlijk meer impact maken op je eigen gezondheid en het milieu. Wellicht de moeite waard om een keer te proberen als je minder vlees wil gaan eten maar nog even geen afscheid wil nemen van je gehaktballetje.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.