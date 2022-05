Bubble tea populair bij jongeren: ‘Doet het goed op sociale media’

Koken & Eten Leroy had een eetstoor­nis en inspireert nu 150.000 instagram­mers om gezond te eten

Het is vandaag internationale anti-dieetdag, een dag die in het teken staat van gezond eten zonder te diëten. Leroy van de Ree (28) is op Instagram een groeiende online bekendheid. De Amsterdammer deelt praktische tips over het maken van gezonde eetkeuzes.

6 mei