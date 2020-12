Chef-kok François Geurds steunt Rotterdamse daklozen met gouden oliebollen en een feestmaal

Koken & EtenKoken voor daklozen is tweesterrenchef François Geurds niet vreemd, maar dit jaar staat er wel iets heel bijzonders op het menu. Al vier jaar organiseert Geurds speciale evenementen, van barbecues tot diners, om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor daklozen in Rotterdam. Deze keer pakt hij uit met een kerstmaaltijd én speciale gouden champagnebier-oliebollen.

Het is even aanpoten geweest, maar Geurds is klaar met de voorbereidingen voor 31 december. Die dag worden er wel zeshonderd maaltijden uitgedeeld en nog veel meer oliebollen gebakken. ,,Het kerstdiner koken we voor de daklozen”, vertelt de man achter FG Food Labs. ,,De oliebollen verkopen we om geld voor hen in te zamelen.”

Quote Het is natuurlijk een heel zwaar jaar geweest voor de horeca, maar daklozen moeten iedere dag vechten François Geurds, Chef-kok

Door de pandemie wordt voor Geurds nog eens extra bevestigd hoe belangrijk het is om aandacht voor daklozen te vragen. ,,Het is natuurlijk een heel zwaar jaar geweest voor de horeca, maar daklozen hebben hun hele leven geen dak boven het hoofd”, legt hij uit. ,,Zij moeten iedere dag vechten. Vanwege de pandemie is het gebaar dit jaar wel extra speciaal. Het geeft me een goed geval dat ik iets bij kan dragen.”



Vanwege de voorzorgsmaatregelen worden de maaltijden dit jaar afgehaald en door onder meer opvanghuizen gedistribueerd. ,,We hebben dit jaar van alles op het menu staan”, vertelt de kok over het kerstdiner. ,,Tonijn, stamppotten, vleesgerechten. En we doen er nog wat oliebollen bij.”

Volledig scherm François Geurds bakt dit jaar bijzondere oliebollen voor de daklozen in Rotterdam. © Merel Waalder

Bladgoud en champagnebier

Het idee voor de champagnebier-oliebollen ontstond uit de samenwerking die Geurds heeft met brouwerij De Goede & De Stoute. ,,Ik was natuurlijk al met deze daklozendiners bezig en toen kwamen zij met het idee om daarvoor speciale oliebollen met champagnebier te ontwikkelen”, vertelt Geurds. Het ontwikkelen van het recept ging van een leien dakje. ,,Je moet het altijd even testen, maar dat ging al snel prima. Ze zijn goed gelukt.”

Quote Mensen reageren verbaasd als ze horen hoeveel daklozen er zijn in Rotterdam François Geurds, Chefkok

Alle opbrengsten van de oliebollen gaan naar nieuwe maaltijden voor daklozen. ,,Voor 25 euro krijg je vijf oliebollen, waarvan één met bladgoud”, aldus de kok. ,,In alle oliebollen zit champagnebier.” De oliebollen zijn online te bestellen (via takeaway@fgrestaurant.nl, red.) en kunnen tussen 12.00 uur en 15.00 uur voor de deur van FG Restaurant in Rotterdam opgehaald worden.



,,Zo kunnen we ervoor zorgen dat we ons aan de richtlijnen houden en dat er geen lange rij komt te staan”, zegt Geurds. Wanneer alle oliebollen verkocht zijn, zit de dag er nog niet op. ,,Wanneer we klaar zijn met de verkoop, focussen we ons op de maaltijden voor de daklozen.”

Rotterdamse daklozen

De chef-kok vindt het belangrijk dat hij mensen bewuster maakt van de situatie van daklozen in Rotterdam. ,,In deze coronatijd denkt iedereen aan zichzelf”, licht hij toe. ,,Ik denk dat het ook belangrijk is om in je eigen stadje aan andere mensen te denken. Er zijn in Rotterdam naar schatting 30.000 daklozen. Daar staan wij nooit bij stil.”



Het is volgens Geurds belangrijk om in je eigen omgeving te bekijken wat je voor anderen kunt betekenen. ,,We zijn natuurlijk veel bezig met goede doelen in het buitenland, maar kijk ook eens in je eigen stad”, aldus de kok. ,,Ik merk dat dat besef er bij veel mensen niet is. Die hebben helemaal niet in de gaten dat er zo veel daklozen zijn in Rotterdam.”



Geurds is blij dat hij met zijn initiatieven bij kan dragen aan het bewustzijn rondom het probleem. ,,Als je de situatie uitlegt aan mensen, krijg je vooral verbaasde reacties”, zegt hij. ,,Vooral vanwege het grote aantal daklozen dat in de stad leeft. Het is misschien een druppel op de hete plaat, maar het is wel een beginnetje toch?”

