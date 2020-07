Chef-kok Martijn Mulder: ‘Op twee voeten balanceren en het mes het werk laten doen’

10.00 uur: teamvergadering

In februari werd met het aantreden van Martijn Mulder op Rijckholt gekozen voor een nieuwe koers. Het idee: in het restaurant een huiskamersfeer creëren, laagdrempeliger worden met andere gerechten en minder culinaire hoogstandjes. Kort daarop volgde de coronacrisis en moest het restaurant noodgedwongen dicht. Het nieuwe concept is daardoor nog nauwelijks in de praktijk beproefd. Alles moet kloppen, nu het drukker wordt in de 20 gastenkamers tellende bed & breakfast en het restaurant.



Een extra reden om als keukenteam bij elkaar te komen. De missie: samen mooie herinneringen maken. Daar hoort een fijn samenspel tussen keuken en bediening bij. Tal van praktische punten komen voorbij; van het bijvullen van de koelingen door de ontbijtshift tot het uithalen van de lege borden. Mulder (39) zegt niet veel, luistert vooral. ,,Ook voor mij is dit nieuw. Het is mijn eerste baan als chef-kok.’’