Chef-kok Rob Toet doet zichzelf cadeau: ‘Hij is zo’n gedreven gast die op z’n veertiende al eten stond te maken in een restaurant’

Al 125 jaar succesvol in vlees, maar nu maakt jubilerend Compaxo óók vegan braadwor­sten

10 maart Een speurtocht in oude archieven zorgde voor een grote verrassing. Opeens bleek familiebedrijf Compaxo in Gouda maar liefst 125 jaar oud. De vleesverwerker dacht dit jaar het 100-jarig jubileum te vieren, maar gaat dat snel aanpassen. Ook op de vrachtwagens staat straks ‘sinds 1896’ in plaats van ‘sinds 1921’.