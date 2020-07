Chefkok Jean roemt de producten uit 'haar’ voedselbos: ‘Het is een schatkist’

Voedselbron Graauw is omringd door niets dan stilte. Ja, af en toe hoor je het gebrom van tractoren of de ratelende kettingen van groepjes Vlaamse wielrenners. En soms doorbreken vogels de intense rust. Het is een bekend tafereel in het oneindig weidse oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Verscholen tussen het dorpje Graauw en het Verdronken Land van Saeftinghe, het grootste brakwatergebied van West- Europa, ligt Voedselbron Graauw. Het bestaat uit een boerderijwinkel, een glamping en een voedselbos. We banen ons vandaag al etend een weg door planten, struiken en grassen.