Cholesterolverlagend? Helpt tegen misselijkheid? Dit doet gember echt voor je lichaam

Wetenschappelijk BewezenIn de videoserie (W)etenschappelijk Bewezen beantwoorden hoogleraren brandende vragen over ons eten. In deze aflevering legt onderzoeker Guido Camps uit wat wetenschappelijk gezien de voordelen van gember zijn.

Gember wordt op verschillende manieren gegeten. De meeste mensen kennen het als verse wortel die je kunt raspen, maar je kunt gember ook in siroop- en poedervorm krijgen. ,,De reden dat we zoveel gember gebruiken is omdat het lekker is en een soort pittige smaak heeft. Dat komt door de stof gingerol, dat activeert een receptor in je mond”, legt Guido Camps uit. ,,Diezelfde receptor zit in rode peper. Mensen vinden het zo lekker omdat het een belangrijk centrum in je brein geactiveerd wordt. “

Naast dat gember een lekkere smaakmaker is, wordt er gezegd dat het ook nog eens gezond is. Het schijnt goed te zijn voor je immuunsysteem, het helpt tegen misselijkheid en je blijft er jong van. Maar wat klopt er wetenschappelijk gezien van? Door al deze claims is er ontzettend veel onderzoek gedaan naar gember.

Er wordt wel gezegd dat gember helpt tegen gewricht- en spierpijnen dat daar wetenschappelijk bewijs voor is. Uit die studies blijkt dat de stoffen van gember ontstekingsstoffen kunnen remmen, maar alleen in een schaaltje of reageerbuis. Dat is dus een fabel. ,,Er is nooit aangetoond dat het ook werkt als je gember eet, concluderend kun je niet zeggen dat het eten van gember ontstekingsremmend werkt: dus ook niet tegen gewricht- en spierpijn”, aldus Camps.

Ook is er veel onderzoek gedaan naar de rol van gember tegen misselijkheid, bijvoorbeeld voor mensen die snel wagenziek worden en zwangere vrouwen die misselijkheid ervaren. Het is herhaaldelijk en gecontroleerd aangetoond dat gember in die gevallen wel echt helpt: een stofje uit gember gedraagt zich als serotonine in jouw anti-braakcentrum, waardoor het gevoel dat je moet overgeven vermindert. Hierdoor wordt er ook gedacht dat het op andere plekken de rol van serotonine kan vervangen, bijvoorbeeld bij depressiviteit in je hersenen en je darmen, maar dat is niet waar.

,,Er zou bewijs zijn dat gember cholesterolverlagend werkt, maar er zijn nog maar een paar kleine studies die iets laten zien, en daar kan wetenschappelijk niet op gevaren worden’, zegt Camps. ,,Het moest aangetoond worden in brede, goed gecontroleerde onderzoeken waarbij andere wetenschappers kunnen nalezen of het allemaal wel netjes gedaan is.” Er is dus wel een onderzoek, maar dat is nog niet voldoende wetenschappelijk bewijs dat gember cholesterolverlagend werkt.

Naast de specifieke gezondheidsclaims over gember wordt er ook gezegd dat het gezond is vanwege specifieke mineralen en vitamines. ,,In een kilo gember zit evenveel vitamine C als in één sinaasappel. Gember kan dus een bron zijn van vitamines en mineralen, maar hoeft niet dé bron te zijn”, aldus Camps.



,,We kunnen zeggen dat gember lekker is, leuk om mee te koken en een bepaalde pittigheid aan je gerecht kan geven”, stelt Camps. ,,Maar van alle gezondheidsclaims blijft alleen over dat het kan helpen tegen misselijkheid.”

