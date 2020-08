Coca-Cola roept op tot ‘een beter normaal’ in eerste campagne sinds coronacrisis

koken & etenCoca-Cola lanceert vandaag voor het eerst sinds de start van de coronapandemie een nieuwe reclamecampagne. In tijden van zware thema’s als Covid-19 en Black Lives Matter roept het bedrijf op tot openheid met de slogan ‘Open Like Never Before’, open als nooit tevoren.

Voor de nieuwe campagne heeft de Britse spoken-word artiest George the Poet een manifest geschreven. De tekst wordt gebruikt in de nieuwe reclamefilm van Coca-Cola die vanaf vandaag te zien zal zijn. ,,We willen met deze tekst zeggen dat we niet aan het nieuwe normaal mee willen doen, maar naar een beter normaal willen streven, dus niks meer als vanzelfsprekend beschouwen’’, lichtte Walter Susini, vice-president marketing, toe in een online persconferentie.

Volledig scherm George the Poet is een Britse spoken-word artiest die het nieuwe manifest voor Coca-Cola heeft geschreven. © Coca-Cola

Volgens het manifest zouden we meer open moeten staan voor anderen en meer liefde voor onszelf moeten uitdragen, zonder haat en racisme, ook op sociale media. En met meer waardering voor dingen en mensen die we vroeger misschien als vanzelfsprekend beschouwden, zoals leraren, supermarktmedewerkers en medisch personeel. Susini: ,,Vandaar de slogan ‘Open Like Never Before’.” In het manifest staan zinnen als ‘Ik weiger een vreemdeling te worden in mijn eigen woonkamer’, ‘Ik zal mijn baan nooit meer onbelangrijk noemen’ en ‘Ik zal mijn huid, mijn haar, mijn lichaam elke dag vieren, zelfs op maandag’.

Steun tijdens corona, ook in Nederland

,,De laatste vier maanden is het zwaar geweest voor bedrijven. Het antwoord van Coca-Cola op de quarantaine was dan ook om te stoppen met reclame maken en om lokale gemeenschappen en de horeca te ondersteunen’’, liet Susini weten. Het bedrijf heeft meer dan 120 miljoen dollar die het bedrijf uitspaarde door geen reclame te maken, geschonken aan onder andere restaurants, cafés en zorginstellingen van over de hele wereld. Coca-Cola heeft in Nederland geen aanspraak gemaakt op de noodsteun van de overheid.

Ben Bijnens, directeur van de Nederlandse tak van Coca-Cola, vertelde dat zijn bedrijf 400.000 euro heeft geschonken aan het Rode Kruis, voor spullen als mondkapjes en apparatuur. ,,Daarnaast hebben we in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland en andere horecapartners bijna 3,7 miljoen euro bijeen geharkt om horecamedewerkers te steunen door middel van vouchers. Ook zijn we begonnen met het ‘Geef je drankje door-initiatief’, waarbij ondernemers en groothandelaren onze producten weer inleverden, zodat wij die konden doneren aan kwetsbare groepen. Wat is gedoneerd, zullen wij hierna ook weer teruggeven aan de ondernemers.”

Volledig scherm Vrachtwagens vol frisdrank werden de voorbije maanden gedoneerd aan de voedselbanken, het Leger des Heils, het Rode Kruis en lokale initiatieven. © AP

Lokale horeca op reclameposters

De nieuwe campagne zet ook lokale horecaondernemers in het zonnetje door foto’s van plaatselijke bedrijven met de naam en eigenaar op reclameposters van Coca-Cola te zetten. ,,De kracht van het merk zit in het vermogen om groots uit te pakken, maar ook om op een kleinschalig niveau te werken. We gaan van deur tot deur, bar naar bar’’, zei Susini daarover.

Zo zullen in Amsterdam onder andere Calle Ocho en bar Lempicha op reclameposters verschijnen en in Den Haag gastropub Van Kinsbergen. Bijnens liet weten dat er 45 horecabedrijven specifiek zijn uitgekozen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht die prominent zullen verschijnen op Coca-Cola’s reclameposters in die steden. ,,Iedere horecaeigenaar kan een app gebruiken om een eigen advertentie te creëren en op sociale media te delen.’’